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Академик Бокерия рассказал, как продлить жизнь на 6 лет

18:06
  • вторник
  • 04 января 2022

Врач призвал россиян больше двигаться

Академик РАН Лео Бокерия призвал россиян больше двигаться. Чтобы продлить жизнь на 6-8 лет, нужно ходить хотя бы два часа в неделю.

"Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни", - рассказал Бокерия в беседе с РИА Новости.

По его словам, заниматься спортом можно и не выходя из дома, если прогулкам, например, мешает пандемия.

Дожить до 100 лет также поможет цель в жизни, хорошие люди вокруг и отказ от вредных привычек.

Лео Бокерия - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

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