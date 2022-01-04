Академик Бокерия рассказал, как продлить жизнь на 6 лет

Врач призвал россиян больше двигаться
Академик РАН Лео Бокерия призвал россиян больше двигаться. Чтобы продлить жизнь на 6-8 лет, нужно ходить хотя бы два часа в неделю.
"Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни", - рассказал Бокерия в беседе с РИА Новости.
По его словам, заниматься спортом можно и не выходя из дома, если прогулкам, например, мешает пандемия.
Дожить до 100 лет также поможет цель в жизни, хорошие люди вокруг и отказ от вредных привычек.
Лео Бокерия - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram