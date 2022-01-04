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В России не выявлено случаев инфицирования новым штаммом коронавируса

18:24
  • вторник
  • 04 января 2022

Обнаруженный во Франции вариант не получил распространения за два месяца

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока нет оснований считать, что найденный на юге Франции вариант COVID-19 B.1.640.2 может представлять особый интерес или опасность, так как за два месяца он не получил распространения.

Там признали, что новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка. В России случаев инфицирования вариантом коронавируса, обнаруженным в Марселе, не выявлено, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во Франции обнаружили ещё один новый штамм коронавируса, в котором насчитывают 46 мутаций. Инфекцию выявили у 12 туристов, вернувшихся из Камеруна. По мнению учёных, этот вариант появился именно там.

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