Три шота вакцины не уберегли королевскую чету Швеции от заражения ковидом

Карл XVI Густав и королева Сильвия переносят болезнь в легкой форме

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга, королева Сильвия заразились коронавирусом. Ранее они прошли полный курс вакцинации и ревакцинации для профилактики COVID-19, получив в общей сложности три инъекции.

Сейчас королевская чета находится в изоляции у себя дома. Супруги переносят болезнь в легкой форме и чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении королевского двора.

Ранее ковидом переболели другие члены королевской семьи. В частности, заболевание перенесли сын короля принц Карл Филипп, его жена принцесса София, кронпринцесса Виктория и принц Даниэль.

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