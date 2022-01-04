Президент Казахстана обратился к протестующим с просьбой

Касым-Жомарт Токаев попросил граждан не следовать призывам деструктивных лиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в твитере обращение к гражданам, протестующим против повышения цен на газ.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - говорится в сообщении Токаева в соцсети.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

Ранее правительство Казахстана пошло на уступки митингующим, снизив цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр. Требования социально-экономического характера власти пообещали рассмотреть завтра на совещании.

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