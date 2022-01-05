Правительство Казахстана ушло в отставку

Ранее в стране начались массовые протесты и беспорядки
Как сообщается в среду на сайте президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны, подписав соответствующий указ.
"Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов", - сказано в сообщении.
До выпущенного президентом указа правительство Казахстана с февраля 2019 года возглавлял Аскар Мамин.
Прежде в стране начались массовые протесты и беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ. В ночь на среду в Алматы и Мангистауской области был введен режим чрезвычайного положения на период до 19 января.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram