Правительство Казахстана ушло в отставку

Ранее в стране начались массовые протесты и беспорядки

Как сообщается в среду на сайте президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны, подписав соответствующий указ.

"Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов", - сказано в сообщении.

До выпущенного президентом указа правительство Казахстана с февраля 2019 года возглавлял Аскар Мамин.

Прежде в стране начались массовые протесты и беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ. В ночь на среду в Алматы и Мангистауской области был введен режим чрезвычайного положения на период до 19 января.

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