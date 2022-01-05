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Двое мужчин признались в убийстве пятилетней девочки в Костроме

09:59
  • среда
  • 05 января 2022

Преступникам грозит пожизненное

По делу об убийстве пятилетней девочки в Костроме задержаны двое мужчин, они дали признательные показания, передает пресс-служба областного СК.
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала свою вину

Как установило следствие, 4 января ребенок вышел на прогулку на улицу Северной Правды, там девочку схватили двое мужчин. Тело ребенка позднее нашли в комнате одного из общежитий города.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Преступникам грозит пожизненное заключение.

Согласно данным портала "Блокнот", девочку похитили, когда она играла на крыльце Дома культуры. В момент задержания злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

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