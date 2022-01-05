В Госдуме предложили запретить продажу табака для ряда граждан

Количество курящих в мире растет с каждым годом

В России следует запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2014 года, считает депутат Государственной думы от "Единой России" Султан Хамзаев.

"Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года", - цитирует парламентария РИА "Новости".

По словам Хамзаева, в некоторых странах Европы последовательно идут к тому, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте. Вместе с тем количество курящих в мире ежегодно увеличивается.

"Надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы", - уточнил политик.

Согласно данным федерального проекта "Трезвая Россия", в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет.

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