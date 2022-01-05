ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили запретить продажу табака для ряда граждан

10:06
  • среда
  • 05 января 2022

Количество курящих в мире растет с каждым годом

В России следует запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2014 года, считает депутат Государственной думы от "Единой России" Султан Хамзаев.
Минздрав получил награду ВОЗ за борьбу с курением

"Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года", - цитирует парламентария РИА "Новости".

По словам Хамзаева, в некоторых странах Европы последовательно идут к тому, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте. Вместе с тем количество курящих в мире ежегодно увеличивается.

"Надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы", - уточнил политик.

Согласно данным федерального проекта "Трезвая Россия", в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Продажа сигарет
Продажа сигарет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.