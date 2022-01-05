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"Краснодар" отправил в отставку главного тренера

10:11
  • среда
  • 05 января 2022

Контракт был рассчитан до лета 2023 года

Футбольный клуб "Краснодар" объявил на официальном сайте об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
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Кроме того, были отправлены в отставку помощники специалиста - Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Контракт Гончаренко с "Краснодаром" был рассчитан до лета 2023 года. Команда ушла на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге на пятом месте в таблице.

Прежде белорусский тренер работал с ЦСКА (с 2016 по 2021 год).

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