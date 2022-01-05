"Краснодар" отправил в отставку главного тренера

Контракт был рассчитан до лета 2023 года
Футбольный клуб "Краснодар" объявил на официальном сайте об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Кроме того, были отправлены в отставку помощники специалиста - Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Контракт Гончаренко с "Краснодаром" был рассчитан до лета 2023 года. Команда ушла на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге на пятом месте в таблице.
Прежде белорусский тренер работал с ЦСКА (с 2016 по 2021 год).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram