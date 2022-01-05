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Экипаж подавшего сигнал бедствия в Охотском море судна эвакуирован

10:29
  • среда
  • 05 января 2022

Операция МЧС успешно завершилась

Экипаж судна "Григорий Ловцов", подавший сигнал бедствия в Охотском море, эвакуирован вертолетом на берег. Операция МЧС успешно завершена, передает "ТВ Центр".
Спасатели эвакуировали экипаж аварийного судна в Приморье

Спасение проходило в сложных метеоусловиях и на предельно малой высоте. Моряки были подняты на борт МИ-8 на веревках.

Грузовое судно оказалось зажато льдами в 20 километрах от Шантарских островов и не могло самостоятельно двигаться. Восемь моряков запросили эвакуацию и передали свои координаты. Сейчас они доставлены в Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь никому не потребовалась.

"Сильный ветер, люди не могли подойти к вертолету, сдувало винтами, ветром от винтов, и лед начинал ломаться, из-подо льда появлялась вода и льдины разъезжались. Сложная ледовая обстановка была", - сообщил Виктор Паевщик, старший группы спасателей ПСО села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Операция прошла успешно благодаря мастерству пилотов. Большое им спасибо, парни молодцы", - добавил спасатель Алексей Глазков.

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