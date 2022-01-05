В столичный регион пришел циклон "Аннет"

В среду в Москве ожидаются обильные осадки

Мощный циклон "Аннет" уже пришел в столичный регион. Ожидается, что за три часа выпадет 20 процентов месячной нормы осадков. Стихия не отступает на Сахалине и Кубани. Непогода при этом бушует по другую сторону Атлантики. На востоке США многокилометровые пробки - сотни машин оказались в снежной ловушке.

В заснеженном кювете два грузовика. Это лишь одна из десятков аварий на Сахалине. Водители не справляются с управлением на обледенелых трассах. Некоторые дороги замело так, что и пути не видно - белая пелена. По фактической погоде работает аэропорт Южно-Сахалинска.

На юге страны схожие проблемы. По дороге на Красную поляну сотрудники ГИБДД помогают откопать застрявшую в снегу машину. В Сочи штормовое предупреждение - в городе ливень, в горах сошел селевой поток. До некоторых домов в Геленджике во время этого зимнего потопа можно добраться только на лодке.

Больше трехсот грузовиков ждут возобновления движения на Военно-грузинской дороге, которую пришлось закрыть из-за ухудшения погодных условий и гололеда. Сотрудники МЧС развернули для водителей пункты обогрева. В Центральной части России сейчас еще только снежная разминка. Легкий снежок, по прогнозам, превратится в метели в Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областях.

Этот циклон окажется и в Москве. В столичном регионе прогнозируют обильные осадки.

Сильно досталось также востоку США - Вашингтону, Мэриленду и Вирджинии. По сводке Национального метеобюро, только накануне в столице Штатов за несколько часов выпало 30 сантиметров снега. В аэропортах отменили или задержали свыше десяти тысяч рейсов. Снежный шторм унес жизни пяти человек. Среди погибших - двое детей. Сейчас буря прекратилась, но может ударить с новой силой.

Павел Прокопенко, Ксения Игнатова, "ТВ Центр"

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