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КНДР провела первые пуски ракет в 2022 году

10:48
  • среда
  • 05 января 2022

Уже последовала реакция из Токио и Сеула

Сегодня стало известно о первых в этом году пусках Пхеньяна. Как считают японские и южнокорейские специалисты, это могла быть баллистическая ракета.
КНДР испытала новую зенитную ракету

Она была запущена по обычной траектории и преодолела предположительно 500 километров. В Токио сообщили, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано.

Сеул собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и призвал Пхеньян к диалогу для снижения напряженности в регионе, передает "ТВ Центр".

До нынешнего испытания Северная Корея проводила пуски ракет в октябре прошлого года.

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