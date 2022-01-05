КНДР провела первые пуски ракет в 2022 году

Уже последовала реакция из Токио и Сеула
Сегодня стало известно о первых в этом году пусках Пхеньяна. Как считают японские и южнокорейские специалисты, это могла быть баллистическая ракета.
Она была запущена по обычной траектории и преодолела предположительно 500 километров. В Токио сообщили, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано.
Сеул собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и призвал Пхеньян к диалогу для снижения напряженности в регионе, передает "ТВ Центр".
До нынешнего испытания Северная Корея проводила пуски ракет в октябре прошлого года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram