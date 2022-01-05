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В США за сутки ковидом заболели более миллиона человек

11:05
  • среда
  • 05 января 2022

Это самый высокий показатель с начала пандемии не только в стране, но и в мире

В США за сутки выявили более миллиона заболевших коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии не только в стране, но и в мире. Власти вводят новые антиковидные меры: отменяют сотни авиарейсов, закрывают школы. Несколько предприятий после праздников не возобновили работу из-за карантина сотрудников. Вспышка инфекции привела к очередям на тестирование. Теперь каждый американец может получить только два теста на руки.
В России не выявлено случаев инфицирования новым штаммом коронавируса

Во Франции - около полумиллиона заболевших в сутки. А еще в стране обнаружен новый штамм, его выявили у 12-ти человек.

Более двухсот тысяч инфицированных отмечают уже несколько дней в Великобритании. Однако премьер Борис Джонсон надеется, что преодолеть новую волну пандемии удастся без жесткого локдауна.

Тем временем в Китае всего из-за трех случаев ковида на карантин закрыли город-миллионник Юнчжоу. Кроме того, власти запечатали так называемый "олимпийский пузырь". До начала зимних Игр весь обслуживающий персонал - а это тысячи человек - изолировали.

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