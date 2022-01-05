Российские военные поздравили детей русской общины Латакии

Малышей ждала праздничная елка и сладкие подарки
Праздничный десант наших военных проходит в разных районах Сирии. Теперь они поздравили с Новым годом детей русской общины города Латакия. Малышей ждала праздничная елка и, конечно, сладкие подарки, которые традиционно передают российские регионы. В этот раз их собирали в Югре, Тюменской и Ростовской областях.
Подробности - в репортаже Алексея Платонова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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