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В России выявили еще 15772 случая коронавируса

11:33
  • среда
  • 05 января 2022

Зафиксировано 828 летальных исходов

В России за сутки зарегистрировали 15772 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает в среду оперштаб по контролю за распространением заболевания.
В России не выявлено случаев инфицирования новым штаммом коронавируса

"Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25581 человек", - также сказано в сообщении.

В Москве прирост составил 2307 случаев, в Санкт-Петербурге - 1273, в Московской области - 775.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 10 585 984 случая COVID-19. Умерли 313015 пациентов.

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