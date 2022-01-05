В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 2648 человек

В городе выявлено 2307 новых случаев заражения

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2648 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

За всем время пандемии в городе поправились 1 880 499 пациентов.

"В Москве выявлено 2307 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 713 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 529 человек", - добавили в штабе.

Там также напомнили о важности вакцинации. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация о вакцине представлена здесь.

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