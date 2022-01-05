Собянин рассказал о переходе к адресным проектам по программе "Мой район"

Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте в среду, что в столице приступят к реализации адресных проектов благоустройства территорий города по программе "Мой район".
"Программа "Мой район" продолжает совершенствоваться и развиваться. С каждым годом в ней будет появляться больше проектов в интересах отдельных групп горожан", - отметил градоначальник.
По словам Собянина, сейчас программа "Мой район" охватывает всю территорию Москвы. Власти решают в каждом районе одну и ту же задачу - создание комфортной среды для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха.
Как уточнил глава города, ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, а также сотни улиц, парков, скверов. Масштабный план работ подготовлен на 2022 год.
"Мы постепенно будем смещать акценты от базового, общего благоустройства к реализации адресных проектов, например, для поклонников здорового образа жизни, владельцев домашних животных", - заявил Собянин.
Новые проекты согласуют с местными депутатами и горожанами, заключил мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы
- Собянин поблагодарил всех, кто работал в новогоднюю ночь
- Собянин обозначил приоритеты развития здравоохранения в Москве
- Собянин подвел итоги 2021 года в транспортной сфере
- Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования