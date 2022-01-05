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Собянин рассказал о переходе к адресным проектам по программе "Мой район"

11:18
  • среда
  • 05 января 2022

Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте в среду, что в столице приступят к реализации адресных проектов благоустройства территорий города по программе "Мой район".

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"Программа "Мой район" продолжает совершенствоваться и развиваться. С каждым годом в ней будет появляться больше проектов в интересах отдельных групп горожан", - отметил градоначальник.

По словам Собянина, сейчас программа "Мой район" охватывает всю территорию Москвы. Власти решают в каждом районе одну и ту же задачу - создание комфортной среды для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха.

Как уточнил глава города, ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, а также сотни улиц, парков, скверов. Масштабный план работ подготовлен на 2022 год.

"Мы постепенно будем смещать акценты от базового, общего благоустройства к реализации адресных проектов, например, для поклонников здорового образа жизни, владельцев домашних животных", - заявил Собянин.

Новые проекты согласуют с местными депутатами и горожанами, заключил мэр.

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