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Российский МИД отреагировал на ситуацию в Казахстане

11:28
  • среда
  • 05 января 2022

В стране продолжаются массовые беспорядки

Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, сообщили в среду в российском Министерстве иностранных дел.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Прежде в Казахстане начались массовые протесты и беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ. В ряде областей был введен режим чрезвычайного положения, протестующие в Жанаозене предъявили властям пять требований: смена режима, организация народных выборов акима в каждом городе и области, возвращение к конституции 1993 года, протестующих не должны преследовать власти, приход к власти в области человека вне системы.

Митингующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города.

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