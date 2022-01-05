ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин призвал отправлять педофилов на рудники

12:14
  • среда
  • 05 января 2022

Спикер Госдумы отреагировал на трагедию в Костроме

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал у себя в Telegram на происшествие в Костроме, где были задержаны двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.
Единороссы предложили давать пожизненный срок педофилам-рецидивистам

Известно, что один из задержанных - педофил-рецидивист.

"Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", - написал спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, преступники по таким статьям "должны отбывать пожизненное наказание на северных территориях, рудниках".

Как уточнил спикер, соответствующий вопрос будет прорабатываться совместно со ФСИН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.