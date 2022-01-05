Володин призвал отправлять педофилов на рудники

Спикер Госдумы отреагировал на трагедию в Костроме

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал у себя в Telegram на происшествие в Костроме, где были задержаны двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.

Известно, что один из задержанных - педофил-рецидивист.

"Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", - написал спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, преступники по таким статьям "должны отбывать пожизненное наказание на северных территориях, рудниках".

Как уточнил спикер, соответствующий вопрос будет прорабатываться совместно со ФСИН.

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