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Названы сроки начала серийного производства самолета МС-21

12:26
  • среда
  • 05 января 2022

В его основе - двигатель российского производства

Глава компании "Ростех" Сергей Чемезов заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году.
Российский самолет МС-21 получил базовый сертификат от Росавиации

"В 2024 году начнется серийное производство самолетов полностью российского производства, с двигателем российского производства", - цитирует Чемезова РИА "Новости".

По его словам, полностью отечественным к 2024 году станет самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Ранее гражданский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа от Росавиации. Документ подтверждает готовность модели к серийному производству. Лайнер выигрышно отличается от аналогов целым рядом конструктивных особенностей. Одна из них - крыло из российских композитных материалов.

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