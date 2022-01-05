В НАТО раскрыли детали грядущих переговоров с Москвой

Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января

Заседание Совета Россия - НАТО начнется в Брюсселе 12 января в 10 утра по местному времени (12:00 в Москве), передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление альянса.

"В 10:00 начнется заседание Совета. Около 13:30 - пресс-конференция генсека НАТО", - сказано в тексте.

Прежде стало известно, что Россию представит межведомственная делегация МИД и Минобороны. Как уточнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обсуждаться будут в первую очередь вопросы европейской безопасности, а также ситуация вокруг Украины.

На 10 января запланированы переговоры Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности.

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