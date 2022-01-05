ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО раскрыли детали грядущих переговоров с Москвой

12:43
  • среда
  • 05 января 2022

Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января

Заседание Совета Россия - НАТО начнется в Брюсселе 12 января в 10 утра по местному времени (12:00 в Москве), передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление альянса.
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

"В 10:00 начнется заседание Совета. Около 13:30 - пресс-конференция генсека НАТО", - сказано в тексте.

Прежде стало известно, что Россию представит межведомственная делегация МИД и Минобороны. Как уточнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обсуждаться будут в первую очередь вопросы европейской безопасности, а также ситуация вокруг Украины.

На 10 января запланированы переговоры Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание НАТО
Заседание НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.