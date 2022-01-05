"Северный поток - 2" вызвал "трещины" в политике Германии

Об этом заявил депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил о разногласиях в правительстве ФРГ из-за газопровода "Северный поток - 2".

"Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", - отметил он в беседе с WAZ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод играет большую геостратегическую роль.

Строительство "Северного потока - 2", газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии, полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, оператору трубопровода Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

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