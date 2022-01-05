Глава РАН дал прогноз, когда будут признаны российские вакцины

Иностранные компании опасаются конкуренции
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что международные регуляторы признают российские вакцины от COVID-19 в 2022 году.
"Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией", - отметил глава РАН в беседе с ТАСС.
По словам Сергеева, иностранные компании лоббируют свои интересы и, опасаясь конкуренции, затрудняют проникновение препаратов из России.
В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию "Спутника V".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram