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Глава РАН дал прогноз, когда будут признаны российские вакцины

13:37
  • среда
  • 05 января 2022

Иностранные компании опасаются конкуренции

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что международные регуляторы признают российские вакцины от COVID-19 в 2022 году.
Опубликован график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы

"Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией", - отметил глава РАН в беседе с ТАСС.

По словам Сергеева, иностранные компании лоббируют свои интересы и, опасаясь конкуренции, затрудняют проникновение препаратов из России.

В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию "Спутника V".

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