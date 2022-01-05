ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пылающие машины и толпы недовольных: главное о происходящем в Казахстане

14:42
  • среда
  • 05 января 2022

Правительство страны ушло в отставку

Срочные новости приходят из Казахстана. В столице и ряде других городов введено чрезвычайное положение. Массовые акции протеста переросли в столкновения с полицией. Пострадавших уже около двухсот человек. Менее получаса назад в Алматы толпа захватила резиденцию президента. Причиной волнений стало повышение цен на газ. Глава государства отправил в отставку правительство.
Российский МИД отреагировал на ситуацию в Казахстане

Сегодня в центре Алматы снова слышны взрывы светошумовых гранат, на улицах - пылающие машины и толпы недовольных. Кое-где протестующие вступают в столкновения с полицией. На кадрах очевидцев видно, как группа людей, забравшись на броню военной техники, движется в сторону акимата. Ближе к полудню демонстранты штурмом берут администрацию. Судя по столбу густого дыма, в здании тут же начинается пожар. Огнем охвачена и резиденция президента.

В Актобе же, ломая двери и разбивая окна, протестующие тоже прорываются в административное здание. Не только политики, но и общественные деятели, звезды эстрады обращались к согражданам с призывами сохранять спокойствие и оставаться дома. Однако ситуацией воспользовались провокаторы и экстремистски настроенные группы.

Первые волнения в республике вспыхнули еще 2 января в Жанаозене, когда жители увидели, что цены на сжиженный газ скакнули почти вдвое : с 50-60 до 120 тенге за литр. Первыми рост тарифов ощутили водители: почти каждая десятая машина в регионе заправляется газомоторным топливом. Однако в стране, где огромная часть промышленности и ЖКХ зависят от газа, следом могут подорожать и обычные продукты питания. А потому всего за пару дней беспорядки охватили все крупнейшие города республики.

Власти объясняют: подъем тарифов на газ был неизбежен. Ведь долгое время топливо продавали по заведомо заниженной стоимости: производители фактически торговали в убыток. Однако с нового года закупки начали проводить исключительно на бирже, то есть по рыночным ценам. При этом потребление газа в стране с каждым годом растет, а производственные мощности сохраняются прежние. Тем не менее, правительство согласилось пойти на уступки и снизить тарифы.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением.

"Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которое может последовать наказание. Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения", - сказал он.

Одним из таких решений стала смена кабинета министров. Сегодня утром Токаев подписал указ об отставке правительства, которое назвал ответственными за повышение цен на топливо. После экстренного совещания временно исполняющий обязанности премьера Алихан Смаилов отчитался о предпринимаемых шагах. В ближайшие полгода стоимость сжиженного газа, а также социально значимых продовольственных товаров, останется под государственным контролем. Переход на биржевую электронную торговлю газом отложат по меньшей мере на год. Однако даже это пока не помогло снизить градус напряженности в стране. По данным городских властей, только в Алматы сожжены и разбиты 120 автомобилей, в их числе 33 скорых и пожарных машин.

С сегодняшнего дня в Мангистауской области, Алматы и в Нур-Султане введено чрезвычайное положение и комендантский час. Из-за беспорядков частично приостановлено движение поездов. Аэропорты пока работают в штатном режиме.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
Митингующие в Казахстане
Митингующие в Казахстане
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
Митинг в Казахстане
Митинг в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Митингующие в Казахстане
Митингующие в Казахстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.