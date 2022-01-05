Пылающие машины и толпы недовольных: главное о происходящем в Казахстане

Правительство страны ушло в отставку

Срочные новости приходят из Казахстана. В столице и ряде других городов введено чрезвычайное положение. Массовые акции протеста переросли в столкновения с полицией. Пострадавших уже около двухсот человек. Менее получаса назад в Алматы толпа захватила резиденцию президента. Причиной волнений стало повышение цен на газ. Глава государства отправил в отставку правительство.

Сегодня в центре Алматы снова слышны взрывы светошумовых гранат, на улицах - пылающие машины и толпы недовольных. Кое-где протестующие вступают в столкновения с полицией. На кадрах очевидцев видно, как группа людей, забравшись на броню военной техники, движется в сторону акимата. Ближе к полудню демонстранты штурмом берут администрацию. Судя по столбу густого дыма, в здании тут же начинается пожар. Огнем охвачена и резиденция президента.

В Актобе же, ломая двери и разбивая окна, протестующие тоже прорываются в административное здание. Не только политики, но и общественные деятели, звезды эстрады обращались к согражданам с призывами сохранять спокойствие и оставаться дома. Однако ситуацией воспользовались провокаторы и экстремистски настроенные группы.

Первые волнения в республике вспыхнули еще 2 января в Жанаозене, когда жители увидели, что цены на сжиженный газ скакнули почти вдвое : с 50-60 до 120 тенге за литр. Первыми рост тарифов ощутили водители: почти каждая десятая машина в регионе заправляется газомоторным топливом. Однако в стране, где огромная часть промышленности и ЖКХ зависят от газа, следом могут подорожать и обычные продукты питания. А потому всего за пару дней беспорядки охватили все крупнейшие города республики.

Власти объясняют: подъем тарифов на газ был неизбежен. Ведь долгое время топливо продавали по заведомо заниженной стоимости: производители фактически торговали в убыток. Однако с нового года закупки начали проводить исключительно на бирже, то есть по рыночным ценам. При этом потребление газа в стране с каждым годом растет, а производственные мощности сохраняются прежние. Тем не менее, правительство согласилось пойти на уступки и снизить тарифы.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением.

"Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которое может последовать наказание. Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения", - сказал он.

Одним из таких решений стала смена кабинета министров. Сегодня утром Токаев подписал указ об отставке правительства, которое назвал ответственными за повышение цен на топливо. После экстренного совещания временно исполняющий обязанности премьера Алихан Смаилов отчитался о предпринимаемых шагах. В ближайшие полгода стоимость сжиженного газа, а также социально значимых продовольственных товаров, останется под государственным контролем. Переход на биржевую электронную торговлю газом отложат по меньшей мере на год. Однако даже это пока не помогло снизить градус напряженности в стране. По данным городских властей, только в Алматы сожжены и разбиты 120 автомобилей, в их числе 33 скорых и пожарных машин.

С сегодняшнего дня в Мангистауской области, Алматы и в Нур-Султане введено чрезвычайное положение и комендантский час. Из-за беспорядков частично приостановлено движение поездов. Аэропорты пока работают в штатном режиме.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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