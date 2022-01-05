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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

14:47
  • среда
  • 05 января 2022

В столицу пришел мощный циклон "Аннет"

Метель, снегопады и гололедица - в Центральной России бушует северо-западный циклон "Аннет". Сегодня он накрыл и столичный регион. В Москве объявлено экстренное предупреждение, передает "ТВ Центр".

По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе выпадет до 20% месячной нормы осадков. Высота сугробов вырастет до 30 сантиметров. Обещают сильный ветер с порывами до 17 метров и снежные заносы.

В МЧС призывают автомобилистов быть осторожней на дорогах - сохранять скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдали от деревьев.

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