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Каскадеры подготовили для москвичей огненное шоу

15:27
  • среда
  • 05 января 2022

На сцене Парка киноприключений встретились герои зимних сказок и современные персонажи

Огненное шоу, гонки на квадроциклах, экстремальные трюки - профессиональные каскадеры подготовили незабываемое представление для всех любителей риска. В Москве на сцене Парка киноприключений встретились давно знакомые герои зимних сказок и современные персонажи.

Рано или поздно, примерно в середине каникул, наступает момент, когда все подарки получены, спать до обеда уже не хочется, а сидеть за столом сил нет. Обычных развлечений любителям активного отдыха уже мало, нужен элемент риска. И "Елка каскадеров" - подходящий вариант. В конце концов, какой ребенок откажется сделать мертвую петлю на мотоцикле не в видеоигре, а в реальности?

Аттракционы - это еще не всё. Каскадеры рассказывают старую новогоднюю сказку на новый лад. Праздник решили испортить пираты, а по совместительству - известные реперы и блогеры. Пираты-блогеры решили украсть у Дедушки Мороза посох, чтобы набрать подписчиков в Инстаграме. Тем же, кто далек от таких понятий, придутся по душе привычные сказочные персонажи.

И вот на арене разворачивается классическая борьба добра со злом, приправленная огненным шоу и трюками уровня голливудских блокбастеров. На трибунах сопереживают героям, кутаясь в пледы и попивая горячий чай.

Закончилось все, конечно, хорошо: Дедушка Мороз вернул свой посох, и Новый Год был спасен, жадные блогеры встали на путь исправления. "При правильной подаче их можно сделать добрыми. Все злые блогеры, если правильно себя с ними вести, станут хорошими", - отметил Игорь Панин, худрук российского объединения каскадеров "Мастер".

Все вместе герои завели большой хоровод вокруг новогоднего танка. "Очень много крутых моментов, как прыгал человек через кольцо, это мне больше всего понравилось", - делится впечатлениями маленький зритель.

Все это еще можно увидеть - "Елка каскадеров" ждет в гости детей и взрослых до Рождества.

Александра Панина, Андрей Корнилов, Роман Борискин, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"

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Ёлка каскадёров
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