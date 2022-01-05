Ситуация ухудшается: Европа вновь ставит ковидные антирекорды

Штамм "омикрон" показывает беспрецедентные темпы распространения

В России за сутки выявили 15772 случая коронавируса. Заболеваемость снижается во всех регионах, заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем во Франции зафиксировали максимум с начала пандемии. Рекордное число инфицированных и в Великобритании. Все больше стран вводят новые жесткие меры из-за распространения штамма "омикрон".

Ночные фейерверки в небе над пляжем Копакабана в наступившем году, скорее всего, останутся единственным массовым шоу для самих бразильцев и туристов. Главное событие - всегда яркий и красочный карнавал в Рио-де-Жанейро - власти отменили. Страна не покидает список мировых лидеров по распространению коронавируса.

"Было бы разумно отказаться от крупных мероприятий даже на улице, потому что большие скопления людей опасны, риск велик, мы имеем дело с новым штаммом, поведение которого до конца не изучено" , - отметила врач-пневмолог Маргарет Дальколомо.

Скомканной обещает быть и программа "недели высокой моды" в Милане. Несколько всемирно известных дизайнеров, опасаясь коронавируса, отказались представлять свои новые коллекции. В Париже заболеваемость тоже превысила исторические максимумы.

"Омикрон" распространяется очень быстро, и это требует новых реакций и решений. Сегодня мы вынуждены сообщить, что число новых случаев заболевания достигло почти 300 тысяч человек только за последние сутки", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Одна из мер, которую предлагает правительство республики, обязательная вакцинация. По крайней мере, для французов, которые хотят, как и прежде, ходить в музеи, рестораны, кафе, заниматься спортом в фитнес-клубах. Но в парламенте пока не могут прийти к единому мнению. А в Марселе уже изучают новый штамм, который имеет 46 мутаций. Впрочем, говорить о нем как глобальной проблеме оснований врачи пока не видят.

Другое дело - "омикрон" и "дельта". В Британии за сутки этими вариантами инфицированы уже почти 220 тысяч человек. "У нас до 90 процентов тех, кто сегодня находится в отделениях интенсивной терапии, не проходили вакцинацию. Люди умирают, это душераздирающие данные, нет простого решения такой проблемы, как "омикрон", от него невозможно запереться или спрятаться", - сказал британский премьер Борис Джонсон.

В США каждые 95 человек из 100 инфицированы "омикроном". В пункты тестирования и вакцинации стоят очереди.

А туристы одного круизного лайнера раньше срока завершают путешествие и возвращаются в Гонконг. Несколько человек, как выяснилось, еще до выхода в море контактировали с больными ковидом. И теперь у них обнаружены симптомы, схожие с коронавирусом. О массовой вспышке на борту речи пока не идет. Но власти Гонконга решили перестраховаться и уже в порту обследовать всех пассажиров и членов экипажа.

Тимур Абдуллаев, Илья Швырёв, "ТВ Центр"

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