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Побольше жидкости и клетчатки: как привести себя в форму после застолий

14:08
  • среда
  • 05 января 2022

Устраивать разгрузочные дни следует с большой осторожностью

После новогодних застолий не следует устраивать себе разгрузочные дни на воде или гречке, так как это будет стрессом для организма, рассказала в беседе с РИА "Новости" диетолог Татьяна Дик.
Диетолог предложила способ оздоровить новогодний стол

"Не вставайте на весы, в любом случае будет плюс, поскольку "ночная" еда просто находится в процессе переваривания. Также возможен отек от непривычных продуктов и напитков, который сойдет через пару дней", - добавила специалист.

По ее словам, необходимо пить много жидкости, избегать большого количества соленого и копченого.

Также надо есть содержащие клетчатку овощи и фрукты, они способствуют улучшению пищеварения. Кроме того, для улучшения работы ЖКТ можно перекусить йогуртом или кефиром.

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