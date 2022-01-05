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Путин назвал продукцию "Алмаз-Антей" самой надежной в мире системой ПВО

14:35
  • среда
  • 05 января 2022

Президент встретился с генеральным конструктором концерна

В среду президент России Владимир Путин встретился с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым.
Владимир Путин встретился с Героем России Борисом Обносовым

"Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение - системы ПВО. Это общепризнанный факт", - отметил глава государства.

По словам российского лидера, нет никаких сложностей в выполнении предприятиями ОПК комплексных заказов, которые размещает Минздрав, но необходимо обсуждать их формирование.

Как объяснил Созинов, в некоторых случаях действуют комплексные контракты и не всегда отдельно взятая номенклатура техники покупается отдельно.

Ранее глава концерна заявил, что зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500 - это удар по американскому престижу. Российская система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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