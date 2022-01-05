В Кремле прокомментировали протесты в Казахстане

Важно, чтобы в ситуацию не вмешивались извне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Казахстане, где из-за повышения цен на сжиженный газ начались массовые протесты и уличные беспорядки.
В частности, представителя Кремля спросили, обращался ли Казахстан к России за помощью.
"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - ответил пресс-секретарь в разговоре с РИА "Новости".
По словам Пескова, важно, чтобы никто не вмешивался в происходящее в республике извне.
Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram