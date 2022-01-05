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В Кремле прокомментировали протесты в Казахстане

15:38
  • среда
  • 05 января 2022

Важно, чтобы в ситуацию не вмешивались извне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Казахстане, где из-за повышения цен на сжиженный газ начались массовые протесты и уличные беспорядки.
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В частности, представителя Кремля спросили, обращался ли Казахстан к России за помощью.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - ответил пресс-секретарь в разговоре с РИА "Новости".

По словам Пескова, важно, чтобы никто не вмешивался в происходящее в республике извне.

Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

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