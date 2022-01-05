В результате ДТП пострадали дети

На трассе М-4 "Дон" в Тульской области столкнулись около 50 автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Травмы получили восемь человек", - уточнил собеседник агентства.

Как пишет РИА "Новости", ДТП произошло на 216-м километре платного участка автодороги, среди пострадавших - трое детей.

Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд аварии. МЧС отправило на место ДТП передвижной пункт обогрева.

ОБНОВЛЕНИЕ (16:06): Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения более 40 автомобилей на 217-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон".

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