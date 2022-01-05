ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тульской области столкнулись около 50 автомобилей

15:48
  • среда
  • 05 января 2022

В результате ДТП пострадали дети

На трассе М-4 "Дон" в Тульской области столкнулись около 50 автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Травмы получили восемь человек", - уточнил собеседник агентства.

Как пишет РИА "Новости", ДТП произошло на 216-м километре платного участка автодороги, среди пострадавших - трое детей.

Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд аварии. МЧС отправило на место ДТП передвижной пункт обогрева.

ОБНОВЛЕНИЕ (16:06): Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения более 40 автомобилей на 217-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия массового ДТП на трассе
Последствия массового ДТП на трассе
Последствия массового ДТП на трассе
Последствия массового ДТП на трассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.