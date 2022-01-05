Президент Казахстана Токаев обратился к нации на фоне протестов

Глава государства возглавил Совет безопасности республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации на фоне массовых протестов и уличных беспорядков, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, передает РИА "Новости". Прежде в отставку ушло правительство страны.

Как объявил Токаев, с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности Казахстана. По словам главы государства, в результате протестов есть погибшие среди сотрудников силовых органов, поэтому власть отныне намерена действовать по отношению к нарушителям максимально жестко.

Токаев также подчеркнул, что за протестами в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики".

В скором времени, продолжил президент, будут озвучены новые предложения по политической трансформации Казахстана. При этом Токаев в обращении особо отметил, что останется в столице.

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