ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Казахстана Токаев обратился к нации на фоне протестов

16:17
  • среда
  • 05 января 2022

Глава государства возглавил Совет безопасности республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации на фоне массовых протестов и уличных беспорядков, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, передает РИА "Новости". Прежде в отставку ушло правительство страны.

Пылающие машины и толпы недовольных: главное о происходящем в Казахстане
В Кремле прокомментировали протесты в Казахстане

Как объявил Токаев, с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности Казахстана. По словам главы государства, в результате протестов есть погибшие среди сотрудников силовых органов, поэтому власть отныне намерена действовать по отношению к нарушителям максимально жестко.

Токаев также подчеркнул, что за протестами в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики".

В скором времени, продолжил президент, будут озвучены новые предложения по политической трансформации Казахстана. При этом Токаев в обращении особо отметил, что останется в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.