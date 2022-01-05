Байден ожидает, что "2020 год пройдет хорошо"

Президент США вновь оговорился
Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оговорился во время обращения к американцам, которое транслировалось в Twitter-аккаунте главы Белого дома.
Речь шла о мерах по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон".
"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", - сказал американский лидер.
Пользователи соцсетей высмеяли ошибку президента США, отметив, что Америка, похоже, вернулась в прошлое.
Ранее похожую ошибку допустил мэр Киева Виталий Кличко, поздравив украинцев с новым две тысячи двести двадцатым годом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram