Байден ожидает, что "2020 год пройдет хорошо"

Президент США вновь оговорился

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оговорился во время обращения к американцам, которое транслировалось в Twitter-аккаунте главы Белого дома.

Речь шла о мерах по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон".

"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", - сказал американский лидер.

Пользователи соцсетей высмеяли ошибку президента США, отметив, что Америка, похоже, вернулась в прошлое.

Ранее похожую ошибку допустил мэр Киева Виталий Кличко, поздравив украинцев с новым две тысячи двести двадцатым годом.

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