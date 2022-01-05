Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

В воздухе летчики провели 120 минут

Как сообщили в среду в Министерстве обороны Белоруссии, белорусские и российские летчики вылетали для совместного патрулирования границ.

"Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30 СМ", - приводит сообщение РИА "Новости".

В воздухе летчики провели 120 минут, преодолев более 1150 километров.

Ранее президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что совместные российско-белорусские военные учения пройдут на территории Белоруссии в начале 2022 года. Точную дату согласуют военные.

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