Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

В воздухе летчики провели 120 минут
Как сообщили в среду в Министерстве обороны Белоруссии, белорусские и российские летчики вылетали для совместного патрулирования границ.
"Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30 СМ", - приводит сообщение РИА "Новости".
В воздухе летчики провели 120 минут, преодолев более 1150 километров.
Ранее президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что совместные российско-белорусские военные учения пройдут на территории Белоруссии в начале 2022 года. Точную дату согласуют военные.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram