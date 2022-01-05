Президент Польши повторно заразился коронавирусом

Анджей Дуда находится под наблюдением медиков
Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Павел Шрот сообщил, что глава государства заразился коронавирусной инфекцией.
"В связи со случаями заболеваний в президентской канцелярии и ее окружении президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат", - приводит заявление Шпрота ТАСС.
Он добавил, что Дуда чувствует себя хорошо, тяжелых симптомов у него нет. Президент находится под наблюдением медиков.
Польский лидер сдает положительный тест на ковид уже второй раз. Ранее он болел в октябре 2020 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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