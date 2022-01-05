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Мишустин обсудил с главой РНФ поддержку молодых специалистов

17:57
  • среда
  • 05 января 2022

За 2021 год фонд поддержал 5300 проектов в 581 учреждении

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым, передает "ТВ Центр".
Главные спортивные, научные и технические достижения 2021 года

На встрече обсудили исследовательскую инфраструктуру вузов, также поговорили о поддержке молодых и талантливых специалистов и подвели итоги работы фонда за предыдущий год.

Так, глава РНФ отметил, что условия работы получателей грантов Российского научного фонда не хуже, чем в ведущих научных державах. За 2021 год РНФ поддержал 5300 проектов в 581 учреждении, куда входят как университеты, так и академические институты.

В качестве примеров достижений прошедшего года Хлунов назвал технологии по дистанционному зондированию Земли и детектор, который в медицинских целях анализирует выдыхаемый человеком воздух.

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