Мишустин обсудил с главой РНФ поддержку молодых специалистов

За 2021 год фонд поддержал 5300 проектов в 581 учреждении

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым, передает "ТВ Центр".

На встрече обсудили исследовательскую инфраструктуру вузов, также поговорили о поддержке молодых и талантливых специалистов и подвели итоги работы фонда за предыдущий год.

Так, глава РНФ отметил, что условия работы получателей грантов Российского научного фонда не хуже, чем в ведущих научных державах. За 2021 год РНФ поддержал 5300 проектов в 581 учреждении, куда входят как университеты, так и академические институты.

В качестве примеров достижений прошедшего года Хлунов назвал технологии по дистанционному зондированию Земли и детектор, который в медицинских целях анализирует выдыхаемый человеком воздух.

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