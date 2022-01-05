Неизвестный угрожал сбить Boeing над Японией

Лайнер выполнял рейс Токио - Ханой

Управление гражданской авиации Вьетнама сообщило в среду, что неизвестный угрожал сбить самолет Boeing-787 авиакомпании Vietnam airlines. Уточняется, что лайнер выполнял рейс Токио - Ханой.

Согласно последним данным, звонок с угрозой сбить самолет поступил в представительство вьетнамской авиакомпании в Японии через сорок минут после вылета лайнера из токийского аэропорта Нарита. Звонивший говорил с американским акцентом. Он утверждал, что Boeing будет сбит во время пересечения неба над Токийским заливом, если не вернется в аэропорт.

Самолет в итоге посадили в префектуре Фукуока. Спустя два часа он вылетел в Ханой после обследования на предмет террористической угрозы.

В настоящее время идет расследование инцидента. Личность и мотивы звонившего устанавливаются, передает ТАСС.

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