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Постаревшие Бивис и Баттхед вернутся на экраны

19:02
  • среда
  • 05 января 2022

Об этом сообщил создатель персонажей Майк Джадж

Создатель мультсериала "Бивис и Баттхед" Майк Джадж сообщил в Twitter, что его персонажи скоро вернутся на экраны.

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"Бивис и Баттхед вернутся в этом году в полнометражном мультфильме (и не только) на Paramount+. Пока без точной даты, но уже скоро. Им нужно немного времени, чтобы привести себя в форму", - написал мультипликатор.

Мультсериал выходил с 1992 по 2011 годы. В 1996-м свет увидел полнометражный фильм Beavis and Butt-Head Do America.

Известно, что Джадж выступит в качестве продюсера, сценариста и актера озвучки. Авторы обещают, что проект сохранит лучшие черты оригинала, а именно юмор на грани и едкую сатиру на современное общество.

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