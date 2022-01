Постаревшие Бивис и Баттхед вернутся на экраны

Создатель мультсериала "Бивис и Баттхед" Майк Джадж сообщил в Twitter, что его персонажи скоро вернутся на экраны.

"Бивис и Баттхед вернутся в этом году в полнометражном мультфильме (и не только) на Paramount+. Пока без точной даты, но уже скоро. Им нужно немного времени, чтобы привести себя в форму", - написал мультипликатор.

Мультсериал выходил с 1992 по 2011 годы. В 1996-м свет увидел полнометражный фильм Beavis and Butt-Head Do America.

Известно, что Джадж выступит в качестве продюсера, сценариста и актера озвучки. Авторы обещают, что проект сохранит лучшие черты оригинала, а именно юмор на грани и едкую сатиру на современное общество.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn