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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане

19:32
  • среда
  • 05 января 2022

Протесты в республике пока не утихают

Как сообщила в среду пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко провел телефонные переговоры по поводу ситуации в Казахстане с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

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"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане, - приводит сообщение ТАСС.

Ранее Евросоюз призвал стороны в Казахстане к мирному урегулированию ситуации путем диалога, а также к ответственным и сдержанным действиям.

Четвертый день в республике не стихают уличные протесты, начавшиеся из-за цен на сжиженный газ. Токаев ввел на две недели режим ЧП в ряде областей, отправил в отставку правительство.

Президент Казахстана заявил, что в результате протестов есть погибшие среди сотрудников силовых органов, поэтому власть отныне намерена действовать по отношению к нарушителям максимально жестко.

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