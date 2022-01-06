Сергунина: Более 200 экспертов поделились опытом в рамках проекта "Малый бизнес Москвы" в 2021 году

Их отбирали по целому набору критериев

Более 200 предпринимателей и экспертов выступили в роли спикеров образовательных программ городского проекта "Малый бизнес Москвы" в 2021 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в среднем МБМ ежемесячно проводит 110 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий. Занятия проводят активные участники рынка, а спикеров отбирают по целому набору критериев.

"В их числе компетенции и опыт, а еще возможная практическая польза предлагаемого материала для слушателей", - заявила Сергунина.

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