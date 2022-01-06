Пятый день протестов в Казахстане: последние новости

ОДКБ направляет миротворческий контингент

Еще одну беспокойную ночь пережил Казахстан. В столице Нур-Султане все административные здания взяты под усиленную охрану. Президентский дворец - в окружении большого количества силовиков.

По распоряжению главы государства чрезвычайное положение введено на всей территории страны сроком на две недели. Наиболее сложная обстановка по-прежнему в Алма-Ате. И хотя аэропорт удалось разблокировать, протестующие нападают даже на машины скорой помощи, которые едут по вызову. Банды грабят оружейные магазины и продолжают захватывать оружие у силовиков. Накануне в пригороде настоящий бой с погромщиками вели курсанты и десантники. Об этом несколько часов назад сообщил президент Токаев, который провел первое заседание Совбеза под своим руководством. Он обратился за помощью к лидерам ОБКБ.

"Данные террористические банды являются по сути дела международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать, как акт агрессии. В связи с этим я сегодня обратился к главам государств ОБКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - заявил Токаев.

Сразу после обращения последовала реакция лидеров стран ОДКБ. Сейчас в организации председательствует Армения, и премьер-министр Никол Пашинян после консультаций с коллегами сообщил о намерении направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Совместное решение принято на основании статьи 4 Договора о коллективной безопасности.

Между тем российский МИД сообщает, что пострадавших во время беспорядков в Казахстане среди наших сограждан нет. И рекомендует в связи с объявленным на всей территории республики чрезвычайным положением запастись продуктами и по возможности не покидать свои дома.

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