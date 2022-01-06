В храме францисканцев в Дамаске исполнили русские романсы

Там прошел рождественский концерт

Рождественский концерт - в католическом соборе Дамаска. Праздник организовал российский культурный центр. Под сводами храма звучали как традиционные песнопения, так и классические романсы. По традиции Рождество в Сирии встречают по Юлианскому и Григорианскому календарям.

Концерт для прихожан организовал русский культурный центр. Репертуар - на любой вкус. Смешение культур и стилей - это ли не рождественское волшебство. Необычность действа еще и в том, что церковь принадлежит ордену францисканцев, известному своим аскетизмом. Но сегодня все это отходит на второй план. Главное - праздник Рождества и музыка.

"Я хотел бы поблагодарить российский культурный центр за ту моральную и материальную поддержку, которую он оказывает этим замечательным молодым людям. Они сохраняют наше наследие, наши древние религиозные песнопения", - говорит настоятель храма францисканцев в районе Салхия в Дамаске Нирван Наср Бенна.

Хор "Гардения" в 2016 году создала Хада Харб. Первые концерты давали еще под обстрелами, которые боевики производили по жилым кварталам столицы из окрестностей. Хада ненавидит войну, хотя именно так переводится ее фамилия. Но сегодня это лишь дань традициям предков.

"Вы знаете, что для бедуинов война всегда была доблестью и искусством, но мы обычно не переводим имена и фамилии, в современном мире это просто звук", - говорит Хада Харб.

"Праздник Рождества отмечают не только христиане в Сирии, но и мусульмане. В священном Коране сказано, что дева Мария родила Иисуса Христа. И она является защитницей всех женщин, вне зависимости от их религиозной принадлежности", - говорит министр культуры Сирии Любана Мшаввах.

Празднуя Рождество 25 декабря, в Сирии уже готовятся и к 7 января. В многоконфессиональной и толерантной стране так повелось испокон веков. И тем, кто пытался разрушить древние традиции, не удалось этого сделать.

"Эта территория является колыбелью мировых религий, и в мусульманских преданиях говорится ,что Иисус Христос как мессия, вернётся именно в Дамаск", - рассказывает Абдулла Атфех.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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