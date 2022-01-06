В Центральной России устраняют последствия мощного снегопада

В Москве сугробы выросли до 30 сантиметров

В Центральных регионах России устраняют последствия мощных снегопадов, которые принес с собой циклон "Аннет". Коммунальные службы расчищают занесенные улицы и дороги, а сотрудники МЧС и ГИБДД помогают водителям, попавшим в ДТП.

Накануне произошло множество массовых аварий - видимость местами была практически нулевой, трассы заметало за считанные минуты. Больше всего дорожных происшествий отмечено в Тульской области. На федеральной трассе "Дон" столкнулись в общей сложности 120 автомобилей, пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. Сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное. Движение всех транспортных средств пришлось приостановить в обоих направлениях на несколько часов. Для водителей спасатели оборудовали пункты обогрева.

Тысячи единиц дорожной техники вышли на расчистку столичных улиц - циклон затронул Москву лишь по касательной. Но высота снежного покрова все равно достигла 30 сантиметров, что в полтора раза больше климатической нормы.

Снегопады в регионах продолжатся, интенсивные осадки синоптики обещают в Ленинградской, Архангельской областях и Карелии.

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