Православные христиане празднуют Рождественский сочельник

Это последний день Рождественского поста
Сегодня православные христиане отмечают Рождественский Сочельник. Божественную литургию в Храме Христа Спасителя совершит патриарх Московский Кирилл.
Для верующих заканчивается сорокадневный пост - пищу можно принимать после появления в вечернем небе первой звезды.
Именно она по преданию привела волхвов к Вифлеемской пещере, где родился Иисус. Сочельник становится дверью, которая вводит христиан в праздник Рождества Христова. В предстоящую ночь торжественные службы пройдут во всех православных храмах страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram