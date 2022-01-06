Православные христиане празднуют Рождественский сочельник

Это последний день Рождественского поста

Сегодня православные христиане отмечают Рождественский Сочельник. Божественную литургию в Храме Христа Спасителя совершит патриарх Московский Кирилл.

Для верующих заканчивается сорокадневный пост - пищу можно принимать после появления в вечернем небе первой звезды.

Именно она по преданию привела волхвов к Вифлеемской пещере, где родился Иисус. Сочельник становится дверью, которая вводит христиан в праздник Рождества Христова. В предстоящую ночь торжественные службы пройдут во всех православных храмах страны.

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