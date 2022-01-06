Собянин рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы

На сегодняшний день отреставрировано 1700 памятников архитектуры

Сергей Собянин назвал важной задачей сохранение темпов реставрации исторического наследия. По его словам, в Москве развернута колоссальная работа по этому направлению.

"С 2011 года в российской столице спасли свыше 1,7 тыс. объектов культурного наследия. Работы такого масштаба не может себе позволить ни один город мира. Даже по меркам Москвы нынешние темпы реставрации абсолютно беспрецедентны", - рассказал мэр на своем персональном сайте.

За последние 10 лет по заявкам жителей и организаций в городе выявили и поставили на госохрану свыше 500 объектов культурного наследия. На сегодняшний день в Москве учтено более 8,6 тыс. объектов культурного наследия и установлено свыше 600 охранных зон, в том числе и в центре города.

По словам мэра, в течение ближайших нескольких лет доля аварийных памятников архитектуры снизится с 4,6% до одного процента. Конечная цель - вернуть к жизни абсолютно все исторически значимые объекты.

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