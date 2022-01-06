Российские десантники отправились в Казахстан в составе сил ОДКБ

ОДКБ направила в Казахстан миротворцев

Самолеты ВКС начали переброску в Казахстан российских подразделений и воинских частей ВДВ в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщили в секретариате организации.

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ.

Там отметили, что в состав миротворческой миссии вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из-за протестов в стране обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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