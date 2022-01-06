Коронавирусом в России заболели еще 15316 человек

Вылечились 802 человека
В России за минувшие сутки зарегистрировано 15316 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 802 человека, выздоровели 22949 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2357. В Московской области за сутки заболели 742 человека, в Санкт-Петербурге - 1286.
За весь период пандемии в стране выявлено 10601300 случаев инфекции. Умерли 313817 пациентов. Выздоровели 9623677 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram