Протестующие окружили две больницы в Алма-Ате

На территорию не пускают врачей и пациентов

Протестующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате. Они не пропускают пациентов и медперсонал на территорию, сообщает местный телеканал "Хабар-24".

По данным канала, речь идет о 1-й и 7-й клинических больницах.

Как пишет РИА Новости, больницы не отмечают на звонки. Про попытке дозвониться в трубке слышны лишь обрывистые частые гудки.

Кроме того, временно приостановили работу аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе. Также в нескольких областях Казахстана из-за перекрытия железнодорожных путей отменены 25 пассажирских поездов. Сложная ситуация складывается в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях.

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