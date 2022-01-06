Протестующие окружили две больницы в Алма-Ате

На территорию не пускают врачей и пациентов
Протестующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате. Они не пропускают пациентов и медперсонал на территорию, сообщает местный телеканал "Хабар-24".
По данным канала, речь идет о 1-й и 7-й клинических больницах.
Как пишет РИА Новости, больницы не отмечают на звонки. Про попытке дозвониться в трубке слышны лишь обрывистые частые гудки.
Кроме того, временно приостановили работу аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе. Также в нескольких областях Казахстана из-за перекрытия железнодорожных путей отменены 25 пассажирских поездов. Сложная ситуация складывается в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram