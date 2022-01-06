Авиакомпании отменяют рейсы в Казахстан

В стране пятый день продолжаются протесты

Авиакомпании начали отменять рейсы в Казахстан, запланированные на четверг. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

В частности, "Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:50, перелет в казахстанский город Актау с вылетом в 23:35, а также рейс в Нур-Султан в 23:20.

Кроме того, казахстанская AirAstana отменила рейс в Алма-Ату из "Домодедово" в 23:15. Все рейсы на пятницу, 7 января, отменила авиакомпания "Уральские авиалинии".

Вечерний рейс в Алма-Ату также отменила белорусская авиакомпания "Белавиа". В пресс-службе перевозчика отметили, что регулярные рейсы в Казахстан будут выполняться только по согласованию с властями и при обеспечении безопасности полетов.

Ранее о приостановке полетов в Казахстан объявила авиакомпания Lufthansa.

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