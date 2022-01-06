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Лариса Гузеева получила в подарок часы за 2 миллиона рублей

13:23
  • четверг
  • 06 января 2022

Подарок вручил певец Авраам Руссо

Лариса Гузеева получила в подарок часы за 25 тысяч долларов, или почти 2 миллиона рублей. Дорогой презент вручил певец Авраам Руссо, который стал гостем программы "Давай поженимся".

Руссо признался, что давно смотрит программу. Гузеева, по его словам, сделала много добра и объединила огромное количество одиноких сердец.

"Вы - достойная женщина, и подарок должен быть достоин вас", - сказал Руссо, вручая Гузеевой часы.

Певец уточнил, что часы выпускает фирма его близкого друга. Гузеева в шутку спросила, обязана ли она теперь выйти за него замуж.

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