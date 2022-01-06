Появилось видео отправки российских десантников в Казахстан

В Казахстан отправились две роты десантников

Отправку российских десантников в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан сняли на видео. Запись предоставило Минобороны.

На видео запечатлена погрузка личного состава на борт Ил-76. Кроме того, Минобороны показало погрузку на борт военной техники.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Казахстан две роты десантников. Речь идет о ротах 76-й дивизии ВДВ и 45-й бригады спецназа ВДВ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщил, что из-за протестов в стране обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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