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Появилось видео отправки российских десантников в Казахстан

13:40
  • четверг
  • 06 января 2022

В Казахстан отправились две роты десантников

Отправку российских десантников в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан сняли на видео. Запись предоставило Минобороны.

На видео запечатлена погрузка личного состава на борт Ил-76. Кроме того, Минобороны показало погрузку на борт военной техники.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Казахстан две роты десантников. Речь идет о ротах 76-й дивизии ВДВ и 45-й бригады спецназа ВДВ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщил, что из-за протестов в стране обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
Отправка российских десантников в Казахстан
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